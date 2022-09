Marca – Ronaldo al Napoli, si può fare. Osimhen resta in azzurro

Il Napoli è l’ultima chance di Cristiano Ronaldo di giocare in Champions League e Jorge Mendes spinge il Manchester United a cederlo prestito. Secondo quanto scrive Marca la possibilità che CR7 vesta la maglia azzurra non è ancora sfumata, anche perché il fuoriclasse portoghese non trova un altro club in cui giocare la più grande competizione europea calcistica per club.

Dalla Spagna Marca scrive chiaramente che Napoli è “l’ultima pallottola per Cristiano Ronaldo” e che quando c’è “Jorge Mendes a trattare tutto è possibile“. Il super manager sta spingendo per fare cedere Ronaldo al Napoli in prestito secco con ingaggio pagato in larghissima parte dal club inglese. Ma la novità è che Cristiano Ronaldo arriverebbe in Italia senza però cedere Osimhen all’estero. Questo perché lo stesso Mendes non è riuscito a portare un’offerta da oltre 100 milioni di euro come richiesto da Aurelio De Laurentiis per cedere il nigeriano. Ma allo stesso tempo Ronaldo al Napoli è una possibile ancora attuabile, anche perché l’altra chance è andare a giocare nei paesi arabi, oppure scegliere di restare al Manchester United. Il problema è che il giocatore portoghese vive sostanzialmente da separato in casa e quindi spinge per andare via in questa sessione di mercato.