Martino: “Ballottaggi Raspadori-Simeone e Politano-Lozano, vi dico gioca”

Carmine Martino giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli parla dei ballottaggi Raspadori-Simeone e Politano-Lozano in Milan-Napoli. Il cronista durante Radio Goal dice: “Sulla formazione del Napoli che sfida il Milan ho una sensazione forte, credo che sia il momento di Raspadori e giocherà titolare con i rossoneri, mentre Simeone entrerà nella ripresa. Anche Lozano credo possa giocare titolare col Milan, anche perché l’italiano ha giocato il match di Champions League mentre il messicano è rimasto a Castel Volturno. Ora ha smaltito i problemi influenzali e può entrare in campo da protagonista“.

Ma il in casa Napoli c’è un altro ballottaggio per la sfida con il Milan: “Tra Mario Rui e Olivera vedo l’uruguaiano favorito sul portoghese, per lo stesso discorso fatto per Politano“. Ma Martino si sofferma anche sulle assenze in casa Milan che deve fare i conti con lo squalificato Leao, ma anche di Rebic, Ibrahimovic e Origi. “Praticamente Giroud sarà l’unica punta di ruolo a disposizione di Pioli. Il francese ha dimostrato comunque di essere un ottimo giocatore in grado di fare la differenza negli appuntamenti importanti, la squadra di Spalletti dovrà fare molto attenzione. A centrocampo c’è la possibile sorpresa Pobega che può giocare sulla trequarti e sta facendo molto bene”.