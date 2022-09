Martino: “Rangers-Napoli, ecco chi giocherà. Tra i colleghi gira una voce”

Rangers-Napoli, Carmine Martino giornalista a seguito della squadra di Spalletti parla della possibile formazione degli azzurri-

Rangers e Napoli si affronteranno nella seconda giornata della fase a gruppi di Champions League.

I partenopei hanno la ghiotta occasione di portarsi al comando solitario del girone A, complice il successo del Liverpool sull’Ajax, raggiunto a quota 3 punti in classifica proprio dai ‘Reds’. Se gli azzurri dovessero vincere a Glasgow si porterebbero a 6 puntinella clasifica temporanea del torneo. Spalletti ha avvisto i suoi: ” Guai, a sottovalutare gli scozzesi, finalisti perdenti della scorsa Europa League e temibili soprattutto nel loro stadio”.

Il tecnico sembra aver sciolto i dubbi di formazione, secondo alcune indiscrezioni il tecnico del Napoli per la sfida contro i Rangers potrebbe preferire Ostigard a Kim, ma la voce per ora non trova conferme.

Carmine Martino, inviato a Glasgow, per Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultimissime sulle possibili scelte del tecnico azzurro:

“Penso che stasera alla fine giocherà Simeone in attacco al posto di Osimhen. Per caratteristiche il Cholito è proprio ciò che serve stasera contro i centrali molto fisici della squadra scozzese”.

“Secondo me la formazione è già fatta, sarà praticamente quella contro il Liverpool senza Osimhen. Gira la voce che vorrebbe Ostigard titolare, c’è questa corrente di pensiero tra vari colleghi, ma al momento non ho conferme in tal senso”. Ha concluso il giornalista Carmine Martino.