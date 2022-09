Mauro shock: “Var introdotto per punire la Juve” – VIDEO

Massimo Mauro ex giocatore della Juventus parla a Pressing programma in onda su Mediaset e ritorna sui fatti di Juventus-Salernitana. Una partita stregata dal punto di vista arbitrale, perché si parla solo ed esclusivamente del gol annullato a Milik, ma c’è anche un rigorino assegnato in favore della Juventus ed uno negato alla Salernitana, che non viene minimamente menzionato. Tutte le attenzioni sono per il ‘torto’ subito dalla Juve, mentre nel recente passato sono accaduto scandali simili come il rigore concesso a Cuadrado contro l’Inter, che ha fatto molto meno rumore. Casi in cui il Var non è nemmeno intervenuto, mentre secondo Massimo Mauro il Var è stato introdotto addirittura per “punire” la Juve. Una tesi del complotto quella dell’ex giocatore bianconero che fa acqua da tutte le parti, visto che la squadra bianconera non si può dire di certo danneggiato dagli arbitri.

Mauro sul Var: “La Juve ha vinto lo stesso”

Le dichiarazioni di Mauro a Pressing sono subito fortissime: “Avrei voluto sentire Ivan (Zazzaroni)parlare così 5 anni fa – dice l’opinionista Mediaset ed ex calciatore di Juventus e Napoli – Questi problemi erano chiari. Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede invece dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato“. Poi aggiunge: “La comica di ieri è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo. La giustizia invece non può che essere sommaria nel gioco del calcio”.

Ma Mauro dà il meglio di se quando parla di Var per “punire la Juve“. L’ex giocatore dice: “Bisogna capire che i bianconeri hanno vinto meritatamente gli scudetti. Ma il Var viene introdotto per punire la Juventus. Nonostante la nuova tecnologia la squadra bianconera ha vinto altri quattro titoli, quindi hanno capito che è la più forte“. Mentre Zazzaroni e gli altri ospiti vogliono replicare immediatamente, Mauro è un fiume in piena: “Ora finalmente si capisce che invece il Var certe cose non le risolverà mai ma le ingigantisce. L’arbitro con la Salernitana aveva fatto tutto giusto convalidando il gol. Il Var – conclude – deve essere sicure al 100%, bisogna cambiare il protocollo“.