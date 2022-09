Meret altro che rigore, rischia la faccia la moviola di Corriere dello Sport – Foto

Il contatto Kiwior-Meret viene analizzato anche da Corriere dello Sport che elimina ogni dubbio sul possibile rigore per i liguri. Di diversa opinione Gazzetta dello Sport che invece bolla come netto il calcio di rigore per lo Spezia.

Napoli-Spezia: Meret-Kiwior non c’è rigore

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla moviola di Napoli-Spezia: “Gara in controllo per Santoro, alla 6ª in A in carriera, nonostante qualche nervosismo (il rosso a Spalletti alla fine per doppio giallo e l’ammonizione a Lorieri lo dimostra): tiene basso il livello dei falli (20 quelli fischiati) e dei gialli (tre al netto di quelli sventolati per le panchine). Uscita di Meret su Kiwior, che riesce a tirare (pallone mai vicino alla linea prima dell’intervento di Rrahmani), nessun intervento della GLT).

Gotti – si continua a leggere – si è lamentato per un presunto rigore, ma non c’è imprudenza (il portiere Meret rischia di prendere anche una scarpata in faccia) né vigoria, il contatto fra l’altro non è così intenso e sembra più di gioco. Se l’arbitro – come ha fatto, probabilmente senza sbagliare – lo ha valutato come “di gioco”, bene il VAR Valeri a checkare solo l’episodio. Ad inizio partita, tiro di Kvaratskhelia, pallone che colpisce Nikolaou: il giocatore dello Spezia ha entrambe le braccia dietro la schiena. Manca un cartellino giallo chiaro: Reca interviene su Politano che gli era andato via e stava ripartendo in progressione“.