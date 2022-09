Meret prende per mano il Napoli: “Ma che parata ha fatto?” – VIDEO

Alex Meret decisivo in Rangers-Napoli la sua parata su Arfield è stata difficilissima quanto importante per bloccare il risultato sullo 0-0. In una partita in cui non è stato molto sollecitato, Meret ha dovuto comunque compiere un intervento decisivo, quello su Arfield con un tiro di grande potenza ed anche deviato. La parata con la mano di richiamo è un gesto tecnico di alta scuola, ma la tecnico all’ex Spal non è mai mancata. Il suo difetto era quella timidezza che anche Spalletti e Giuntoli hanno sottolineato, ma che in questa stagione sembra aver messo da parte.

Meret decisivo in Rangers-Napoli

La parata sul tiro di Arfield dà ancora più morale a Meret che ora è titolare indiscusso del Napoli. Inoltre quel gesto tecnico è ancora più significativo, non solo perché ha salvato un gol che poteva far cambiare la partita in favore dei Rangers, Ma anche perché i grandi portieri devono compiere magari uno o due interventi decisivi in una partita ma non si devono mai far trovare impreparati. Meret sta dimostrando di poterci stare a grande livello, per la gioia della società ma anche di Luciano Spalletti che sta dando sempre più fiducia al suo portiere, migliorato anche nelle uscite dalla difesa con la palla al piede.