Improta: “Meret? Rinascita grazie ad un colpo mancato. Si sta consacrando un campione al Napoli”

L’ex calciatore del Napoli Gianni Improta è intervenuto sulla stretta attualità dei temi della squadra azzurra ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “La mia fiches va sul Napoli, anche se contro il Milan sarà difficilissimo. Gli azzurri restano favoriti leggermente, nonostante la trasferta. Il motivo è semplice: contro le grandi, il Napoli si esalta e sa fare risultato in maniera spensierata. E poi il Milan ha anche qualche assenza importante. Leao su tutti. Pioli non ha alternative di livello come le ha Spalletti, che invece può affidarsi a Simeone o Raspadori per sostituire Osimhen. Sono fiducioso”.

Improta ha poi proseguito: “Meret? Ha avuto una rinascita. Da solo, zitto zitto, si è riconfermato per quello che era quando il Napoli lo acquistò. E’ stato rallentato dagli infortuni e da qualche errore. Quello che ha dato il via a questa rinascita è stato il mancato colpo Navas. Nel periodo di mercato, ha fatto il professionista ma era titubante sulla sua permanenza al Napoli”. Il salto di Zielinski? “I tanti addii lo hanno responsabilizzato. Sta diventando finalmente un leader, si sta consacrando campione. Lo è sempre stato, solo che costantemente si sentiva sotto esame. Ora sta tirando fuori tutto quello che ha. L’errore dal dischetto ci può stare, anche se i rigori non si battono senza rincorsa. Lo devo rimproverare. Non è un caso che Politano sia riuscito a segnare, nonostante l’intuizione giusta del portiere”. Ha concluso Improta.