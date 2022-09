Meret addio turnover: è il guardiano del Napoli, col Milan può raggiungere un traguardo

Alex Meret titolare indiscusso del Napoli, ci sarà anche nella sfida con lo Spezia addio al turnover per il portiere. L’estremo difensore ex Spal ha passato un’estate tormentata con l’ombra di Kepa e Navas ed un rinnovo di contratto non ancora firmato. Tensioni che lo hanno temprato almeno così ha detto Cristiano Giuntoli in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Napoli-Spezia: Meret titolare

I tempi del turnover sono lontani ed ora Meret può raggiungere un traguardo, che sembra banale ma spiega esattamente la differenza rispetto alla scorsa stagione. “Col Milan, dopo la sosta, il 18 settembre, Alex Meret può eguagliare il numero di presenze in campionato dello scorso anno: sette. La differenza è nella tempistica, un mese contro nove. Essere il titolare del Napoli è sempre stato il suo grande desiderio. Dopo aver attraversato un’estate d’incertezze e pregiudizi, nella quale è cresciuto anche sopportando pressioni esterne, Meret ha avvertito nei fatti la fiducia di Spalletti, anche nei giorni di Kepa e Navas, quando sembrava un titolare a tempo” scrive Corriere dello Sport.

Per il rinnovo di Meret “bisognerà attendere il rientro dalle vacanze del suo agente, ma la strada è tracciata“. Intanto Meret fa cinque su cinque in campionato ed anche in Champions League è stato protagonista con delle ottime parate. “Questo Meret va blindato, lo sa bene ADL, si tornerà a parlare di rinnovo col suo agente, Pastorello, al suo rientro” scrive il quotidiano. Il contratto di Meret scade nel 2023, quindi bisogna rinnovarlo per evitare che si svincoli a parametro zero.