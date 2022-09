Meret: “Non montiamoci la testa. Non mi piacciono voci su di me. Sul rinnovo, Kim e Kvara…

La nascita del primogenito? “Mi ha cambiato la vita, io e Deborah siamo al settimo cielo. Lui è il mio primo pensiero su ogni cosa, è stato un evento meraviglioso per la nostra esistenza”.

Avvio di stagione super per il Napoli: “In Champions siamo all’inizio ed anche in campionato, siamo partiti con il piede giusto, potevamo fare qualche punto in più come contro il Lecce, ma non dobbiamo montarci la testa e proseguire su questa strada. Solo così proveremo a raggiungere qualcosa di importante”.

Estate particolare? “E’ stata un’estate calda e difficile per me, ho cercato sempre di concentrarmi solo sul campo e lavorare come ho sempre fatto, come ogni anno. Solo così, con il lavoro, si riescono a raggiungere obiettivi e risultati. Sono molto contento di come è partita la stagione. Sono di poche parole, preferisco i fatti come sempre”.

Il ruolo del portiere? “Mi dispiace sentir dire che sono un portiere che non dirige la difesa, perché l’ho sempre fatto. Ho sempre chiamato i compagni di reparto durante la partita, non mi piace quando sento delle cose”.

L’arrivo di Kim? “Mi ha impressionato veramente, da quando è arrivato è migliorato già tantissimo. E’ un grandissimo saltatore di testa, ha una forza fisica incredibile. Sono contento per lui che sta facendo molto bene e spero continui così”.

Kvicha Kvaratskhelia? “Ha colpi importanti, un dribbling strepitoso. Ma penso possa migliorare ancora tantissimo, quando ha palla è difficile da marcare, un calciatore straordinario. Può darci una mano in più in difesa, ma spero continui così, perché sta facendo cose bellissime”.

Tutti contenti del rendimento di Meret? “Quando si ha continuità le cose vanno meglio, ma non ho ancora fatto niente perché il campionato è lungo. Sono contento di essere il titolare del Napoli, di essermi preso la porta, sono più sereno, ma si può sempre migliorare”.

L’arrivo di Salvatore Sirigu? “Lo conosco da qualche anno, abbiamo condiviso lo spogliatoio della Nazionale. E’ un grande portiere e una grande persona, si fa amare subito dal gruppo. Ha vissuto spogliatoi di squadre importanti, quindi sa come fare. E’ una figura importantissima nel nostro spogliatoio, sono contento di aver condiviso con lui il cammino Europeo e adesso quello nel Napoli”.

Vittoria contro il Liverpool? “Abbiamo fatto una grandissima partita, sbagliando pochissimo in fase difensiva e in quella offensiva li abbiamo messi in difficoltà. Non è scontato fare quattro gol ad una squadra così forte. E’ stato bellissimo farlo davanti al nostro grande pubblico”.

Corsa sotto il settore ospiti contro la Lazio? “Siamo riusciti a portare a casa la vittoria in uno stadio difficile come l’Olimpico, l’abbiamo ribaltata da grande squadra e ci siamo sfogati davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto”.

Gol preso contro il Lecce? “Ha trovato un gol incredibile il calciatore salentino, anche con l’altra mano non l’avrei presa. Colombo ha fatto un grande gol all’incrocio. Potevo farci ben poco”.

Milan-Napoli di domenica sera? “Una grande sfida, molto importante per il nostro campionato. Non sarà decisiva perché siamo ancora all’inizio, ma ci dirà tanto. Riuscire a portare a casa tre punti in uno stadio come quello di Milano sarebbe troppo importante, anche perché dopo c’è la sosta e ci riposiamo un po’. Stiamo lavorando al meglio per riuscirci, perché noi puntiamo sempre alla vittoria”.

Desiderio per il 2023: “Serenità, salute e continuità nella porta del Napoli. Scudetto? Quello è un sogno che proviamo ogni anno a raggiungere e lo faremo anche quest’anno”.

Rinnovo con il Napoli? “Si stanno parlando, io penso a fare bene sul campo, il resto sarà una conseguenza”.