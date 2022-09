Mertens, l’agente: “Dries voleva restare al Napoli, è stato illuso. Rifiutata la Juve”

Dries Mertens voleva restare al Napoli ed ha provato a tutti i costi a farlo, lo dice il suo agente Stijn Francis che fa parte del gruppo a cui si rivolge il belga per le questioni contrattuali. Francis intervenuto al podcast Mid Mid dice: “Il trasferimento al Galatasaray è stato un processo molto lungo. Ci siamo accorti tardi che non sarebbe stato possibile restare al Napoli e che oramai il ciclo in azzurro stava terminando. C’era quell’ingenua concezione di poter restare, anche perché non abbiamo mai chiesto di andare via. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato, nonostante le nostre richieste non fossero così alte. Ad esempio alla Juventus è stato chiesto molto di più rispetto a quanto fatto con il Napoli. Non c’è stata negoziazione, si trattava solo di prendere o lasciare“.

L’agente poi conferma l’interesse concreto della Juve “con cui c’è stato un colloquio concreto ed interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore ha suggerito a Mertens di non andare in bianconero. I ballo c’era anche il Bali United, perché uno dei progetti era quello di giocare lì un anno, ma si trattava del piano D. Anversa? Non c’è mai stato nulla di concreto, anche perché Dries non voleva tornare in Belgio“.