Dries Mertens, Kat e Ciro a Napoli. “Sono venuti per il Liverpool” – FOTO

Dries Mertens e la compagna Kat insieme al piccolo Ciro Mertens sono stati fotografati all’aeroporto di Capodichino. Una foto esclusiva quella di Luca Cerchione, che ha fatto immediatamente il giro dei social. Il talento belga ora è al Galatasaray ma non ha mai dimenticato Napoli e non ha mai voluto polemizzare con la società, nonostante le strade non si siano divise nel migliore dei modi.

“Mertens per Napoli-Liverpool”

La squadra di Spalletti mercoledì giocherà con il Liverpool e molti tifosi sono convinti che Mertens resterà per la partita di Champions League. Ma se oggi il belga aveva un giorno libero, sembra difficile che possa restare fino alla sera della partita, anche perché il suo Galatasaray giocherà il giorno 11 settembre contro il Kasimpasa. Ma Mertens lo aveva promesso, sarebbe tornato a Napoli ogni volta che ne avesse avuto l’opportunità. Ecco il motivo per cui ha voluto tenere la casa nel capoluogo partenopeo. Il belga è assolutamente innamorato della città azzurra, così come la compagna Kat che lo ha sempre dimostrato anche attraverso i social. Insomma le strade professionali di Mertens e del Napoli si sono separate, ma l’affetto dei tifosi e quello del belga per la città non si separeranno mai.