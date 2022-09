Mertes con la maglia di Maradona, novità sulla cittadinanza onoraria

Dries Mertens ha assistito alla partita Napoli-Liverpool, il belga ad ottobre potrebbe ricevere la cittadinanza onoraria. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi aveva annunciato la procedura per dare a Mertens la cittadinanza onoraria, un omaggio ad un uomo che ama la città ed ha deciso di continuare a viverci anche dopo il trasferimento al Galatasaray, club turco. “Appena ho qualche giorno libero verrò a Napoli, per questo ho tenuto la casa in città” aveva detto Mertens.

Promessa mantenuta perché appena ha avuto due giorni di tempo libero è arrivato a Napoli per vedere la sfida Napoli-Liverpool, festeggiando poi negli spogliatoi con i suoi ex compagni.

Napoli, la cittadinanza onoraria di Mertens

Il Mattino ripercorre la serata di Mertens. Ecco quanto scrive il quotidiano: “A godersi lo spettacolo dalla tribuna c’è Dries Mertens. Il belga si è presentato al Maradona per la prima volta da tifoso e lo ha fatto con un look impeccabile: maglia azzurra Buitoni e il 10 di Maradona sulle spalle. Anche da Istanbul l’amore per la città e la squadra non è cambiato di una virgola. In tribuna con sua moglie Kat e l’amico napoletano Claudio Boccalatte ha finito per consumarsi le mani a furia di applausi. Gradita sorpresa da parte di Dries che a ottobre potrebbe ricevere la cittadinanza onoraria e non ha mai lasciato la casa di palazzo donn’Anna a Posillipo proprio per potersi consentire sempre qualche scappatella del genere“.