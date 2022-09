Milan-Napoli, le formazioni ufficiali, Spalletti ha scelto Raspadori. Lozano in panchina

Milan-Napoli le formazioni ufficiali, SPalletti si affida a Raspadori per sostituire l’assnente Osimhen, Pioli schiera Saelemaekers

Spalletti lancia Raspadori dal primo minuto al posto di Osimhen. L’attaccante italiano preferito a Simeone che ha giocato titolare in Champions League contro i Rangers. Secondo la redazione di Sky Mario Rui sarà titolare in difesa e non ci sarà Olivera dal primo minuto. Mentre in attacco c’è Politano e non Lozano, ma dalle nostre informazioni pare che il messicano possa essere la vera sorpresa di Spalletti.

Pioli ha scelto Saelemaekers a posto dello squalificato Leao, Krunic giocherà sulla trequarti alle spalle di Giroud, unica punta centrale a disposizione di Pioli. I rossoneri, infatti, devono fare a meno di Ibrahimovic, Rebic e Origi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; De Ketelaere, Krunic, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.