Milan-Napoli: Lozano ancora in dubbio, le ultime novità

Milan-Napoli è il top match di domenica 18 settembre 2022. Non sarà una sfida decisiva per lo scudetto, ma sono due squadre appaiate al primo posto in classifica, quindi è impossibile non fare ragionamenti sulla vittoria del titolo, perché resta uno scontro diretto di altissima classifica. Durante la partita mancheranno sicuramente Leao per squalifica e Osimhen per infortunio, dunque due protagonisti sicuri non ci saranno. Ma tra i possibili assenti c’è anche Lozano non convocato per la sfida di Champions League con i Rangers di Glasgow.

Lozano prova a recuperare per Milan-Napoli

“Per quel che riguarda il tridente, invece, la prima valutazione sarà relativa a Lozano: il Chucky ha smaltito l’influenza che lo ha escluso dalla trasferta di Glasgow e ha lavorato in sede in solitudine, ma è ovvio che Spalletti dovrà testarne il recupero dal vivo. Riflessioni anche sul centravanti che dovrà sostituire l’infortunato Osimhen: il solito testa a testa Simeone-Raspadori. L’unica certezza? Kvaratskhelia” scrive Corriere dello Sport. Qualora il messicano non dovesse farcela sarebbe un’altra grave assenza per il Napoli di Spalletti. Politano sta dando il suo ottimo contributo, ma è chiaro che avere una soluzione come Lozano, che offre profondità e imprevedibilità, può essere molto importante per la manovra azzurra.