Riposo per il Napoli: oggi la ripresa con…Lozano

Il Napoli nella giornata di giovedì non si è allenato dopo la sfida con i Rangers in Champions League, Spalletti ha dato un giorno di riposo a tutti. Recuperare fisicamente e mentalmente è utile tanto quanto allenarsi, lo sa bene il tecnico azzurro. La squadra partenopea avrebbe dovuto giocare martedì in Champions League ed avere un giorno in più per preparare la partita, ma per questioni di ordine pubblico dopo la morte della Regina Elisabetta, il match è stato spostato creando di fatto un danno al Napoli. De Laurentiis avrebbe voluto giocare almeno alle 18.45, ma nemmeno questo gli è stato accordato.

Il charter degli azzurri di ritorno da Glasgow è rientrato nella primissima mattinata di giovedì, quindi Spalletti non ha voluto che ci fosse allenamento. La ripresa delle attività è fissata per oggi a training center di Castel Volturno. In quella sede si valuteranno anche le condizioni di Lozano. Il messicano non è stato convocato nella sfida di Champions League con i Rangers per problemi influenzali. Lozano è annunciato come recuperato per Milan-Napoli, prima sfida di altissima classifica che odora di scudetto per azzurri e rossoneri. Il recupero dell’attaccante è importante perché la sua freschezza può dare una grande mano dopo le fatiche di Champions.

Politano è stato votato miglior giocatore di Rangers-Napoli, ha segnato un gol ed è stato decisivo, ma col Milan potrebbe toccare a Lozano dall’inizio proprio perché più a riposo. Scelte che farà Spalletti. Il tecnico deve decidere anche chi schierare tra Raspadori e Simeone, dato che Osimhen non ci sarà in Milan-Napoli a causa di un infortunio.