Milan-Napoli, non convince la designazione di Mariani: I precedenti

Milan-Napoli affidata a Mariani, i precedenti con l’arbitro della sezione di Aprilia non sono favorevoli alla squadra di Luciano Spalletti.

L’AIA ha designato Maurizio Mariani per Milan-Napoli. Il fichietto di Aprilia in campo sarà supportato dalla coppia di assistenti Preti-Berti e dal quarto uomo Dionisi. In sala VAR ci sarà Massimiliano Irrati, con Alessandro Giallatini come assistente.

L’arbitro Mariani ha diretto 16 volte il Napoli e non traggano in inganno le 10 vittorie partenopee. Ecco il dettaglio.

MARIANI MAURIZIO I PRECEDENTI CON IL NAPOLI

Napoli – Empoli 2 – 0, X giornata del 26 ottobre 2016, Campionato 2016 – 2017.

Non espulso Tello per il fallaccio compiuto su Hamsik.

Napoli – Crotone 3 – 0, XXVIII giornata del 12 marzo 2017, Campionato 2016 – 2017. Spal – Napoli 2 – 3, VI giornata del 24 settembre 2017, Campionato 2017 – 2018.

Grave ed ingiustificata l’ammonizione rifilata a Insigne per simulazione. Premesso che non sempre una caduta è la certificazione di una simulazione, ma è intollerabile il provvedimento arbitrale perché Insigne subisce il fallo di Lazzari senza nemmeno protestare.

Crotone – Napoli 0 – 1, XIX giornata del 29 dicembre 2017, Campionato 2017 – 2018.

Manca un rigore al Napoli (67’) per la strattonata di Ceccherini ai danni di Koulibaly in area crotonese.

Udinese – Napoli 0 – 3, IX giornata del 20 ottobre 2018, Campionato 2018 – 2019.

La vittoria azzurra spegne tutte le polemiche ma Mariani ne combina di tutti i colori specialmente sul piano disciplinare. Sono ingiustificate le 4 ammonizioni rifilate ai giocatori azzurri per 11 falli fatti in una gara dominata in lungo ed in largo.

Udinese – Napoli 1 – 1, XV giornata del 7 dicembre 2019, Campionato 2019 – 2020.

Al 13’ non è espulso Fofana per il fallaccio (piede a martello) su Fabian Ruiz.

Napoli – Juventus 2 – 1, XXI giornata del 26 gennaio 2020, Campionato 2019 – 2020.

Al 70’ è clamoroso il rigore negato al Napoli per mani di Cuadrado su tiro di Zielinski. Mariani non se ne accorge e Rocchi al VAR non lo vede. Al 78’ non è sanzionata con l’espulsione una manata piuttosto evidente e brutta di D. Costa su Mario Rui. Al 93’ Mariani si lascia mandare a quel paese da Ronaldo e non lo espelle. Ronaldo è ammonito solo per proteste.

Napoli – Torino 2 – 1, XXVI giornata del 29 febbraio 2020, Campionato 2019 – 2020.

Al 30’ è evidente il fallo di Bremer su Milik ma Mariani riesce a fischiare un fallo del giocatore azzurro che era davanti al granata. Nella stagione dei 19 rigori negati al Napoli, saranno ben 4 i rigori che non ha visto Mariani tra arbitro di campo e VAR.

Genoa – Napoli 1 – 2, XXXI giornata dell’8 luglio 2020, Campionato 2019 – 2020. Parma – Napoli 0 – 2, I giornata del 20 settembre 2020, Campionato 2020 – 2021. Napoli – Sassuolo 0 – 2, VI giornata dell’1 novembre 2020, Campionato 2020 – 2021.

Al 49’ è graziato col semplice cartellino giallo Locatelli per fallaccio su Osimhen. Sbaglia Mariani e sbaglia anche Fourneau al VAR che non lo richiama. Al 57’ per fallo di Di Lorenzo su Raspadori, Fourneau richiama Mariani al monitor e l’arbitro di Aprilia dopo aver rivisto le immagini al monitor concede il rigore agli ospiti. Al 93’ Marlon trattiene vistosamente Osimhen in area emiliana ma Mariani fa inspiegabilmente continuare l’azione che sul ribaltamento di fronte si conclude col gol del 2 a 0 di Maxime Lopes. C’era invece rigore per gli azzurri ed espulsione di Marlon ma soprattutto resta grave il mancato intervento del VAR.

Napoli – Spezia 1 – 2, XVI giornata del 6 gennaio 2021, Campionato 2020 – 2021.

Al 32’ Mariani e Banti al VAR si lasciano sfuggire la clamorosa trattenuta di maglia di Terzi ai danni di Fabian Ruiz in area di rigore ligure ma poco dopo trasformano il tuffo di Pobega nell’area azzurra in calcio di rigore. Resta assurdo come Banti (al VAR) e Del Giovane (all’AVAR) abbiano avallato la decisione arbitrale.

Mariani (VAR di Genoa – Bologna) e Banti (VAR di Fiorentina – Cagliari) sono subito impiegati alla giornata successiva di campionato.

Juventus – Napoli 2 – 1, III giornata del 7 aprile 2021, Campionato 2020 – 2021.

Mariani e Di Paolo ne combinano di tutti i colori.

Manca un rigore alla Juventus per fallo di Lozano su Chiesa al 34’ ma sono due i rigori negati al Napoli. Al 45’ è netto anche il fallo di Alex Sandro su Zielinski ma anche stavolta Mariani non fa una grinza. Al 56′ compie gli straordinari Mariani quando dapprima ignora la trattenuta di Chiellini ai danni di Osimhen e successivamente il tocco con il braccio di Alex Sandro. Il rigore per i opartenopei giunge solo all’89’ per il fallo di Chiellini su Osimhen.

Napoli – Atalanta 2 – 3, XVI giornata del 4 dicembre 2021, Campionato 2021 – 2022.

Il solo rigore concesso all’Atalanta per un mani non commesso da Mario Rui fuori area di rigore la dice lunga sull’arbitraggio di Mariani andato in onda al Maradona. Mariani lascia passare di tutto sul fronte atalantino, soprattutto i sistematici falli tattici che restano sempre impuniti. Nella gara che registra anche la mancata espulsione di Malinosky (ammonito solo al 17’), gli altri due cartellini gialli per gli orobici giungeranno solo nel finale di gara sul risultato di 2 a 3 acquisito. Costretto a sostituire gli stanchi Malinosky e Mahele per le botte rifilate, Gasperini manda in campo Pasalic (73’) e Djimsiti (83’) e sono proprio questi ultimi gli altri due giocatori ammoniti. Pasalic è ammonito all’83’ e Djimsiti all’87’.

Il risultato si sblocca al 7’ quando Mariani convalida la rete irregolare di Malinovsky, servito da Zapata che si era aggiustato il pallone con la mano prima di crossare. Il gesto di Zapata sfugge all’arbitro internazionale di Aprilia ma soprattutto a Banti in sala VAR.

Nel finale è negato un rigore al Napoli per la trattenuta, con spinta, di Djimsiti ai danni di Elmas. Il fallo del macedone sfugge a Mariani e Banti al VAR non lo richiama. Prima di Torino – Inter era in voga che il VAR non poteva, e non doveva, intervenire.

Rocchi, presente in tribuna, utilizza Mariani già la settimana seguente e lo inserisce beffardamente al VAR di Napoli – Empoli. Alla XVIII giornata, Mariani dirige anche Inter – Salernitana.

Venezia – Napoli 0 – 2, XXIV giornata del 6 febbraio 2022, Campionato 2021 – 2022. Napoli – Fiorentina 2 – 3, XXXII giornata del 10 aprile 2022, Campionato 2021 – 2022.

Ancora Mariani e Banti. Sono irregolari il primo e secondo gol toscano ma Mariani e Banti non se ne avvedono. Spalletti giustamente recrimina sul fallo commesso su Mario Rui sul secondo gol toscano (Ikoné): “La sconfitta soltanto è da digerire, ci costa molto. Eravamo dentro la partita nonostante diverse situazioni. C’era un fallo su Mario Rui da parte di Nico Gonzalez sul secondo gol”.

Ma l’errore più grave avviene in occasione della prima rete viola. Il fallo di Nico Gonzalez su Mario Rui può essere addirittura dubbio ma la sbracciata di Cabral che impedisce a Koulibaly d’intervenire sulla rete di Nico Gonzalez è macrosopica.

