Milan-Napoli senza Spalletti, ecco dove vedrà la gara l’allenatore azzurro

Milan-Napoli senza Luciano Spalletti, il tecnico azzurro è squalificato e non potrà sedere in panchina, al suo poso Domenichini. L’allenatore è stato espulso in Napoli-Spezia, dopo la rete di Raspadori. Ovviamente seguirà la squadra a Milano, in una sfida già importantissima per le zone alte della classifica.

Spalletti squalificato in Milan-Napoli

Corriere dello Sport dà un’anticipazione della formazione che Spalletti ha intenzione di schierare con il Milan e scrive: “Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e

Mario Rui; filastrocca di centrocampo Anguissa-Lobotka-Zielinski; e tridente completato da Politano e Kvaratskhelia in mezzo ai dubbi relativi al centravanti. Lozano, dicevamo, ha recuperato e smaltito i postumi dell’influenza che lo ha costretto a rinunciare alla gloriosa notte scozzese e ci sarà. A differenza di Osimhen e Demme“.

Poi su Spalletti scrive: “E Spalletti: il signor Luciano è squalificato e non andrà in panchina, ma ovviamente resterà nei paraggi – in tribuna – a dettare tempi e ritmi al suo vice Domenichini“.

Milan-Napoli non sarà una sfida come le altre, come sempre. In ballo non ci sono solo tre punti fondamentali per il campionato, ma anche la storia e la crescita del gruppo. Il Napoli vincendo con il Milan potrebbe fermarsi alla sosta di campionato per le Nazionali al primo posto in classifica, una bella iniezione di fiducia per un gruppo giovane che sta facendo ottime cose in Serie A e Champions League.