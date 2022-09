Milan-Napoli, luci a San Siro. Tutto sulla gara: Formazioni, commento e canale streaming

Il Napoli fa visita al Milan, Spalletti sceglie Raspadori, Pioli con Saelmaekers. Probabili formazioni e diretta streaming.



Milan e Napoli sono le squadre italiane che meglio si sono comportate in estate, guidando la classifica e il rispettivo girone europeo. Ora, prima della sosta, di fronte in quel di San Siro: una gara essenziale per la Serie A 2022/2023.

Sia Milan che Napoli sono reduci dal successo di Champions, ma anche nell’ultimo turno di campionato hanno conquistato i tre punti. Due squadre in forma, che nel big match del Meazza dovranno rinunciare a due uomini fondamentali: Leao squalificato da una parte e Osimhen infortunato dall’altra.

Pioli punta ancora una volta su Giroud, supportato da Saelmaekers, De Ketelaere e Messias. Fuori Brahim Diaz. In mezzo Tonali e Bennacer come di consueto, al pari di Maignan tra i pali. In difea Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Origi non è a disposizione.

Nel Napoli ci sarà Raspadori come prima punta, con Kvaratskhelia e Politano esterni d’attacco. Lobotka, Anguissa e Zielinski al centro, mentre Ndombele partirà dalla panchina. Davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.

MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva per l’Italia da DAZN, la cui app è fruibile su smart tv oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation e Xbox.

L’app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone, mentre da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l’evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca del big match di San Siro tra Milan e Napoli affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.