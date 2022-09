Moggi: “Il Napoli di Spalletti illude i tifosi, poi li getta nello sconforto più totale”

Luciano Moggi, ex dirigente tra gli altri di Napoli e Juventus,ha criticato duramente Luciano Spalletti sulle colonne di Libero. Luciano Moggi lo aveva promesso:”scriverò qualcosa di brutto sul Napoli” e cosi è stato. Durante la trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold, l’ex dirigente tra gli altri di Napoli e Juventus aveva affermato: ” “Vi anticipo che su Libero scriverò qualcosa di brutto sul Napoli. Dopo avere perso diverse occasioni lo scorso anno di vincere lo scudetto, gli azzurri hanno dimostrato di avere ancora un grande limite. Così come accadeva nella scorsa stagione anche in questa i partenopei perdono punti contro le piccole. I campani non sono andati oltre l’1-1 contro il Lecce. Una squadra che vuole puntare allo scudetto non può perdere tanti punti in casa contro le piccole. Io credo che le responsabilità siano anche di Luciano Spalletti. Quando giochi contro compagini non blasonate la guida tecnica deve riuscire a stimolare i suoi calciatori”. Luciano Moggi sull’edizione odierna del quotidiano Libero ha scritto:



“Sembra ormai un’abitudine della squadra di Spalletti quella di illudere i propri tifosi: fa sognare loro grandi risultati per poi ridestarli nello sconforto più grande. Era successo nello scorso campionato, si sta ripetendo adesso.

E nessuno, forte dell’esperienza passata, che abbia insegnato ai giocatori che i campionati si vincono battendo prima le piccole, incamerando i punti necessari, per poi andare ad incontrare le grandi con più tranquillità. ù

Per far ciò occorre però essere determinati con le piccole come quando si incontrano le grandi: il Napoli in questo difetta. Magari domani a Roma, contro una big come la Lazio che due settimane fa ha strabattuto l’Inter, rivedremo il Napoli capace di far sognare i suoi tifosi.

Ma così non si vincono i campionati“.