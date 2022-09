Moggi svela: “Scriverò qualcosa di brutto sul Napoli”

Luciano Moggi è poi entrato nel merito della partita contro il Lecce, in cui non ha fatto mancare le critiche per una prestazione incolore e per due punti persi che possono essere molto pesanti nella classifica finale: “Così come accadeva nella scorsa stagione anche in questa i partenopei perdono punti contro le piccole. I campani non sono andati oltre l’1-1 contro il Lecce. Una squadra che vuole puntare allo scudetto non può perdere tanti punti in casa contro le piccole. Io credo che le responsabilità siano anche di Luciano Spalletti. Quando giochi contro compagini non blasonate la guida tecnica deve riuscire a stimolare i suoi calciatori”.