Morte Regina Elisabetta, la Premier League si ferma. Dubbi su Rangers-Napoli

L’ufficialità è arrivata. La Premier League si ferma dopo la morte della Regina Elisabetta. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il profilo Twitter del campionato inglese attraverso un comunicato. Le gare della 7° giornata quindi sono state posticipate ad una nuova data. Questo il testo del comunicato: “In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera. Ulteriori aggiornamenti sulle partite della Premier League durante il periodo di lutto saranno forniti a tempo debito”.

Ora resta da capire se verrà giocata Rangers Glasgow-Napoli, gara valevole per la seconda giornata del girone A di Champions League che è in programma ad Ibrox Park martedì prossimo. In Gran Bretagna è stato indetto il lutto di dieci giorni, per cui la Premier League ha deciso di annullare ogni gara del campionato inglese. Discorso diverso potrebbe essere fatto per le gare internazionali. A proposito di ciò, il Daily Mail aveva scritto che non c’era nessun obbligo di fermare la Premier League e sembra complicato che la UEFA possa spostare le gare di Champions League anche perché non c’è nessun comunicato ufficiale. Va ricordato che il calendario è molto fitto e bisogna terminare la fase a gironi prima dell’avvio dei Mondiali in Qatar.