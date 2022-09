Morte Regina Elisabetta, consultazioni della UEFA: a rischio Rangers-Napoli

La morte improvvisa della Regina Elisabetta provoca non pochi stravolgimenti nel calendario del calcio europeo. Dopo il rinvio a data da destinarsi del 7° turno della Premier League e della Scottish League, la UEFA ha aperto ufficialmente le consultazioni in merito alla decisione di rinviare le gare europee riguardanti le squadre britanniche oppure posticipare l’intero turno infrasettimanale di Champions League, Europa League e Conference League. A rischio quindi la partita tra Rangers Glasgow e Napoli, in calendario martedì 13 settembre alle 21.00 ad Ibrox Stadium.

Al momento non ci sono comunicazioni in merito mentre già ieri, subito dopo che si è sparsa la voce della morte della Regina Elisabetta, il maggiore organo europeo aveva pubblicato il seguente comunicato stampa ufficiale che .

La UEFA rende noto che questa sera (ieri sera ndr) è stato osservato un momento di silenzio durante le partite delle squadre britanniche in segno di rispetto per la triste scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

Il Presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: “La UEFA e il calcio europeo sono profondamente rattristati per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, una delle figure più rispettate al mondo”.

“I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e al Presidente della Football Association Inglese, il Principe William, così come ai cittadini del Regno Unito e del Commonwealth”.