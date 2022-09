Napoli, abbonamento per la Champions League in vendita: 120 euro per le curve

In vendita l’abbonamento per le gare Champions del Napoli. Non sarà consentito il cambio utilizzatore dell’abbonamento.

L’abbonamento per le gare Champions del Napoli sarà in vendita a partire dalle ore 12 di giovedì 1° settembre 2022. La SSc Napoli annuncia la vendita dei mini-abbonamenti per le 3 partite casalinghe valide per il group stage di Uefa Champions League.

L’acquisto dell’abbonamento Champions del Napoli sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo.

Dopo l’acquisto, sarà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

Abbonamento per le gare Champions del Napoli: i prezzi

Napoli vs Liverpool 7 settembre 2022 ore 21.00

Napoli vs Ajax 12 ottobre 2022 ore 18.45

Napoli vs Rangers 26 ottobre 2022 ore 21.00

Tribuna Posillipo € 240,00

Tribuna Nisida € 180,00

Distinti anello superiore € 168,00

Distinti anello inferiore € 84,00

Curva anello superiore € 120,00

Curva anello inferiore € 60,00

Gli abbonamenti per il group stage di Uefa Champions League potranno essere acquistati sia online che presso i punti vendita ufficiali. Non sarà consentito il cambio utilizzatore dell’abbonamento.

La vendita avrà inizio il 1° settembre 2022 ore 12.00. Per le prime 24 ore, fino alle ore 12.00 di venerdì 2 settembre 2022, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022-23 con diritto di prelazione.

Napoli-Liverpool visibile solo su Prime Video

Svelate da Amazon Prime le gare di Champions del mercoledì che saranno trasmesse in esclusiva dalla piattaforma americana: i tifosi del Napoli potranno assistere all’esordio azzurro in coppa contro il Liverpool su Prime il 7 settembre, unica gara Amazon della squadra di Spalletti nel girone.

In occasione della presentazione della nuova stagione della piattaforma streaming di Amazon, tra le varie novità annunciate, c’è anche quella relativa all’ingresso nel gruppo dei esperti per il commento delle gare di Champions League, anche dell’ex campione del Napoli, Pocho Lavezzi con lui ci sarà anche l’ex Lazio e Milan, Alessandro Nesta.