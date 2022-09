Rai Sport: Napoli, calciomercato chiuso non ci sarà il colpo last minute

Il calciomercato del Napoli è chiuso, niente Ronaldo e niente Navas lo annuncia Ciro venerato di Rai Sport.

Il calciomercato del Napoli vive le ultimi febbrili ore, i tifosi aspettano il colpo last minute, si rincorrono le voci su Ronaldo e Navas, ma secondo il giornalista di Rai SPort, Ciro Venerato, il mercato del Napoli è da considerarsi chiuso.

“Arrivano smentite totali sul possibile prestito di Cristiano Ronaldo al Napoli last minute. Non ci sono appuntamenti in agenda tra Mendes e il club azzurro. Anche da Manchester ci arrivano smentite.

Adam Ounas è del Lille. Cifre ufficiali: 3 milioni più 2 di bonus, 40% diritto di rivendita al Napoli”.

Dello stesso avviso anche il giornalista del quotidiano il Roma, Giovanni Scotto, che sul suo profilo Twitter scrive: “Come ampiamente anticipato, nessun accordo per Navas, che non si libera dal PSG e va verso la conferma per un’altra stagione. Il Napoli ci ha provato ma non riesce a coprire l’ingaggio del portiere. Ronaldo solita “boutade” made in Mendes, solo colloqui, ma nessuna trattativa”,

CALCIOMERCATO DEL NAPOLI CHIUSO

In Italia il calciomercato chiuderà alle ore 20 di questa sera, dopo mesi di trattative e probabili affari last second. Ogni federazione però ha regole proprie in fatto di orari e giorni di stop alle operazioni, anche se tutti i principali campionati europei sentiranno suonare il gong nelle prossime ore. Il primo paese a dire stop alle trattative sarà la Germania, alle ore 18. Poi appunto l’Italia alle 20, quindi la Francia alle ore 23. Gli ultimi due campionati dei top5 europei saranno Liga e Premier League: in Spagna e in Inghilterra le trattative saranno portate avanti fino a mezzanotte (ora italiana).