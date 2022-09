Champions League, Napoli: ultime novità di formazione, conferma per Osimhen

Napoli-Liverpool prima sfida del Girone A di Champions League arrivano conferme per la presenza di Victor Osimhen dal primo minuto. Il giocatore nigeriano ha recuperato da un piccolo problema muscolare che lo ha tenuto in dubbio, poi è rientrato regolarmente nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. Secondo le ultime novità di formazione Osimhen è pronto a scendere in campo da titolare nella sfida di Champions League, competizione che ha disputato solo una volta ai tempi del Lille.

Champions League: la probabile formazione del Napoli

Osimhen stringe i denti e non vuole assolutamente perdersi l’esordio in questa competizione, uno dei motivi per il quale ha voluto restare a Napoli, come ha confermato anche il suo agente Calenda. Osimhen sarà in campo dal primo minuto in Napoli-Liverpool così come Kvaratskhelia l’altro protagonista atteso questa sera. A completare il terzetto d’attacco ci sarà con ogni probabilità Politano e non Lozano. Il messicano è reduce da un brutto colpo alla testa nella sfida con la Lazio, è tra i convocati ma può andare in panchina. Partiranno dalla panchina anche i nuovi acquisti come Simeone, Raspadori e Ndombele, anche se i primi due hanno molte chance di entrare durante la gara. Arrivano invece conferme per la difesa e centrocampo.

Napoli probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim; Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskshelia.