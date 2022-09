Napoli con la Lazio nuovi cambi per Spalletti: Kim verso la panchina

Luciano Spalletti cambia ancora la formazione del Napoli che gioca con la Lazio, Kim può andare in panchina. È questa la principale indicazione che viene da Radio Marte sulla formazione del Napoli che giocherà una partita molto complicata contro la squadra di Sarri. Il tecnico degli azzurri è pronto a tornare al 4-3-3 con Raspadori in panchina, così come Ndombele, che tra tutti è stato quello che ha deluso di più perché palesemente non in condizione fisica ottimale.

Napoli: con la Lazio spazio a Juan Jesus

A sostituire Kim sarà con ogni probabilità Juan Jesus, anche se Ostigard ha disputato una buona partita nell’ultimo match con il Lecce. Spalletti in qualche modo continua le sue rotazioni, nonostante siamo solo alla quinta giornata di Serie A. C’è comunque un tour de force che attende il Napoli, tra Serie A e Champions League e quindi il tecnico toscano vuole già centellinare le forze, anche perché ha una rosa profonda e di qualità. La novità sarà anche il ritorno al 4-3-3 con Lobotka a guidare il centrocampo. Con lo slovacco in campo la squadra cambia volto e sembra veramente difficile riuscire a toglierlo dal terreno di gioco. In attacco confermato Osimhen, anche se col Lecce si è divorato un gol quasi fatto. Ballottaggio tra Lozano e Politano.

Ecco la probabile formazione del Napoli che sfida la Lazio: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano (Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.