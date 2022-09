Dalla Spagna: “Il Napoli ultima pallottola di Cristiano Ronaldo. Mendes insiste”

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. Cristiano Ronaldo al Napoli non è una possibilità sfumata del tutto. Almeno così la pensa il quotidiano spagnolo Marca che annuncia: “Il Napoli è l’ultima pallottola di Cristiano Ronaldo. […] Quando ci sono di mezzo Jorge Mendes e Ronaldo, tutto diventa possibile”. Il procuratore ed intermediario internazionale si sta facendo in quattro per consentire al suo assistito di partecipare alla prossima Champions League. La coppa dalle grandi orecchie è la fissazione di CR7 che vuole ampliare il suo numero di reti e regalarsi record su record.

A meno di otto ore dalla fine del calciomercato estivo, Jorge Mendes sta preparando l’ultima offerta ad Aurelio De Laurentiis. Dopo che non è andato in porto lo scambio con Victor Osimhen, il procuratore portoghese vorrebbe proporre un prestito secco di CR7 al Napoli. Il Manchester United pare abbia dato l’assenso ma ora resta da capire qual è la percentuale dello stipendio che debba essere addebitata ai partenopei. Secondo i rumors Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a pagare il 20% dei 26 milioni di sterline (40 milioni di euro lordi): una soluzione che bisogna capire se va bene ai Red Devils. Il tempo stringe ma CR7-Napoli non sembra così impossibile così come qualche giorno fa.