Napoli dieci debuttanti in Champions, solo per le statistiche non c’è partita. Bisogna crederci

Il Napoli questa sera affronta il Liverpool e torna in Champions League dopo due anni di assenza. Tra i convocati della squadra di Luciano Spalletti ci sono ben dieci debuttanti in Champions: Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Kim, Ostigard, Olivera, Anguissa, Rrahmani, Zerbin e Zanoli. Alcuni di questi giocatori saranno anche titolari o decisivi con i cambi, vedi Kvaratskhelia, Raspadori, Kim, Anguissa e Rrahmani. Ma c’è anche Simeone che può entrare a partita in corso, oppure addirittura giocare da titolare qualora Osimhen non dovesse farcela a recuperare dall’affaticamento muscolare.

Napoli-Liverpool: le statistiche delle presenze

Klopp in conferenza stampa ha detto che la partita con il Napoli sarà davvero complicata, anche se gli azzurri hanno perso alcuni giocatori importanti. Mertens, Insigne, Ospina e Koulibaly davano anche esperienza internazionale, ecco perché gli azzurri hanno provato a prendere Navas e Cristiano Ronaldo. Ma il Napoli resta una squadra forte, anche se in termini di esperienza e di presenze in Champions League il confronto è impari.

Il Liverpool secondo le statistiche di transfermarkt ha in rosa 27 giocatori che possono vantare 854 presenze in Champions League e sono al quarto posto in questa speciale graduatoria, preceduti da: Real Madrid (1071), Psg (975), Barcellona (889).

Le statistiche del Napoli come presenze in Champions League si fermano a 155 presenze su una rosa di 27 giocatori. La prima delle italiane è la Juventus con 696 presenze, poi l’Inter con 464 ed il Milan a 412.

Napoli: i giocatori con più presenze in Champions League

In questa particolare confronto tra Napoli e Liverpool andiamo a vedere chi sono i giocatori che hanno più presenze in Champions League.

Al primo posto c’è Salvatore Sirigu secondo portiere del Napoli con 30 partite disputate, seguito da Zielinski con 25 presenze a Mario Rui con 15. Ci sono poi Ndombele con 14 e Lozano con 13, questi ultimi due potrebbero non giocare con il messicano che sta recuperando da un infortunio ma sarà convocato. Il suo sostituto naturale è Politano che ha 12 presenze in Champions League, mentre il capitano Giovanni Di Lorenzo ha giocato 8 volte nella massima competizione europea. Osimhen invece ha solo 5 presenze e 2 gol segnati.

Nel Liverpool invece le presenze in Champions League abbondano. Il primo è Thiago Alcantara (in dubbio per Napoli-Liverpool ndr) con 75 presenze. Segue Salah con 71 e Miller con 65. Ma ci sono anche Alisson con 50, Alexander Arnold con 45. Mentre l’attaccante principale Darwin Nunez ne ha solo 10.

Viste le statistiche di Napoli e Liverpool a livello di presenze in Champions League, sembra non esserci confronto. Eppure il Napoli già nel recente passato ha dimostrato di poter battere i Reds. Alisson dice che il Napoli non è più quello del 2018, ma a fare la differenza sarà sempre quello che accade sul terreno di gioco. Inoltre la squadra di Spalletti sarà sostenuto da 50 mila persone, un fattore da non trascurare che autorizzare a credere nel sogno.