Napoli devastante con il Liverpool, le pagelle di Chiariello, Anguissa sfiora la perfezione

Napoli-Liverpool le pagelle di Umberto Chiariello, il giornalista premia Anguissa come il migliore in campo della sfida di Champions League. A fine partita il premio Uefa di Mvp è andato a Piotr Zielinski autore di una doppietta e di un assist proprio per il gol di Anguissa. Ma ci sentiamo di condividere il giudizio di Chiariello, perché Anguissa soprattutto nel primo tempo è stato straripante. Presente su ogni pallone, sia in fase offensiva che difensiva, ha segnato un gol ed ha dominato il centrocampo insieme agli altri compagni di reparto. Davvero una forza della natura il centrocampista del Camerun che in questo inizio di stagione sta prendendo per mano la squadra partenopea.

Champions League: le pagelle del Napoli di Chiariello

Ecco tutti i voti dati dal giornalista alla squadra di Luciano Spalletti dopo la partita con il Liverpoo.