Repubblica – Migliaia di tifosi Liverpool a Napoli, Klopp ha un chiodo fisso

I tifosi del Liverpool sono pronti ad ‘invadere’ Napoli, saranno circa duemila i supporters inglesi presenti in città per la Champions League. Napoli-Liverpool si gioca mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Cresce l’attesa per i tifosi azzurri, ma anche la paura di non vedere in campo Victor Osimhen dal primo minuto, a causa di un infortunio. Spalletti dovrà fare ancora le sue valutazioni.

Cresce l’attesa anche per i tifosi del Liverpool e per Klopp che non ha cominciato al meglio in Premier League e non vuole cali di tensione in Champions League.

Napoli: il punto d’incontro dei tifosi del Liverpool

I festanti tifosi inglesi arriveranno già oggi in città, molti altri nella mattinata di mercoledì. Ecco quanto scrive Repubblica: “Saranno poco meno di 2000 i tifosi che raggiungeranno Napoli nelle prossime ore per il match di domani che vale il debutto nel girone A di Champions. I Reds sono vice- campioni d’Europa e vogliono partire col piede giusto. Il Liverpool partirà oggi nel tardo pomeriggio con un volo charter: la conferenza di vigilia di Klopp è prevista alle 20. Poi tutti sul lungomare all’hotel Vesuvio che è stato in passato il buen ritiro del presidente Aurelio De Laurentiis. L’allenatore dei Reds ha un chiodo fisso: vuole vincere e cominciare il cammino in Champions nel migliore dei modi. Ci credono anche i fans, cui il Liverpool ha diffuso domenica le raccomandazioni per evitare problemi. “ Non girate da soli in città”. Ed ancora: “Non indossate i colori della squadra”. Il punto d’incontro per i sostenitori inglesi è previsto alla stazione

Marittima, poi saranno scortati allo stadio da diversi pullman. La Questura ovviamente sta mettendo a punto un piano per evitare incidenti: in passato non sono mancati, quindi il livello

di attenzione è molto alto“.