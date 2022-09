Rangers-Napoli, le formazioni ufficiali: Gioca il ‘Maestro’ Mario Rui, Simeone in attacco

Formazione Napoli, con i Rangers scende in campo Mario Rui titolare. Con 24 ore di ritardo sul programma iniziale (in Scozia sono giorni resi frenetici dalla scomparsa della Regina Elisabetta II), Rangers e Napoli sono pronti ad affrontarsi nella seconda giornata della fase a gruppi di Champions League.

In Scozia, dove il Napoli gioca in Champions League all’Ibrox Stadium, Mario Rui giocherà dal primo minuto sulla fascia sinistra di difesa degli azzurri.

Spalletti mette in campo di nuovo il modulo 4-3-3 con Meret sempre confermato titolare. In difesa torna Kim al fianco di Rrahmani, a destra c’è Di Lorenzo mentre a sinistra spazio a Mario Rui.

Il centrocampo torna quello ‘titolare’ rispetto a quello che ha giocato con lo Spezia. Per la sfida Rangers-Napoli, Spalletti si affida a Lobotka con Anguissa e Zielinski. In attacco c’è Simeone a guidare la truppa azzurra ai suoi fianchi Politano e Kvaratskhelia. La squadra di Spalletti dopo la bellissima vittoria contro il Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona, è chiamata a dare continuità di risultati anche in Champions League. Con altri tre punti gli azzurri potrebbero dare un primo indirizzo al girone che è molto complicato, quanto affascinante. Spalleti si vuole affidare agli uomini maggiormente in forma in questo momento, considerato anche che deve fare a meno di Osimhen infortunato.

Le formazioni ufficiali di Rangers-Napoli

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Jack, Arfield, Kent; Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Lahoz (Spagna).

GUARDALINEE: Cebrian Devis-Del Palomar.

IV UOMO: Munuera.

VAR: Fritz.

AVAR: Dankert.