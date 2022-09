Luciano Moggi dopo il pari casalingo con il Lecce ha duramente criticato Luciano Spalletti, reo di illudere i tifosi del Napoli.

Ha ragione Luciano Moggi? napolipiu.com non ha mai attaccato i tecnici azzurri, anzi più volte ha difeso ripetutamente i migliori Ct del mondo che hanno allenato la squadra azzurra. Benitez e Ancelotti sono stati sempre ingiustificatamente, ed inspiegabilmente, criticati aspramente dal mainstream partenopeo mentre Napolipiu.com ne ha sempre riconosciuto l’indiscusso valore. Chi ancora deve chiedere scusa, soprattutto ad Ancelotti, il tecnico più decorato del pianeta, si astiene ora dal muovere la più tenue e semplice critica al tecnico Spalletti.

Non si vuole qui demonizzare alcuno ma sul giudizio di Luciano Moggi all’indomani di Napoli – Lecce c’è poco da discutere. Da quando esiste il Girone Unico lo scudetto si è conquistato sempre battendo le cosiddette piccole squadre. Un tempo si soleva dire il titolo si vince in provincia. Se qualcuno più edotto di noi, di Napolipiu.com, può argomentarci il contrario saremmo ben lieti di accoglierlo sulle nostre pagine.

Lungi da noi avventurarsi nel discorso tecnico – tattico ma è dovere deontologico di un cronista rivolto ad un pubblico bene informato rilevare, e criticare, errori marchiani evidenziati durante la gara fra Napoli e Lecce. Gli strabilianti turn over di Spalletti che tanto ricordano il Napoli di Mazzarri non portano da nessuno parte. Si pensi ai 12 punti persi nella passata stagione con Empoli, Cagliari e Spezia; senza contare i pareggi con Torino e Verona.

Il massiccio avvicendamento dei giocatori contro i salentini non ha una logica per chi aspira al successo finale. Una vittoria contro il Lecce vale più di una probabile vittoria contro la Juventus a Torino e su questo ha mille e più ragioni Luciano Moggi. Senza togliere nulla ai salentini o ad altre squadre, resta ovvio che con squadre meno attrezzate tecnicamente resta molto probabile una vittoria per squadre come il Milan, l’inter, il Napoli o la Juventus. Sembra un paradosso ma con la squadra al completo hai quasi il 99 per cento di vincere contro alcune squadre e solo il 33,9 per cento di vincere contro squadre del tuo stesso livello tecnico.

Con questa gestione dei giocatori e la preoccupazione di battere la Lazio solo perché a detta di Spalletti aspirerebbe come il Napoli ad un posto in Champions c’è poco da stare allegri per i fans azzurri. Se la matematica non è ancora un’opinione si pensi che il Napoli ha solo 2 punti in più dell’Inter che ha perso già 2 gare (una con la Lazio a Roma) ma ha vinto contro il Lecce. I partenopei hanno gli stessi punti del Milan (11) e 2 punti in meno dell’Atalanta che dopo cinque giornate guida la classifica con 13 punti.