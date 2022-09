Napoli: i convocati di Spalletti per la sfida con lo Spezia

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida con lo Spezia, sesta giornata di Serie A. Fuori Osimhen per infortunio, il tecnico deve decidere se puntare su Simeone o Raspadori. Previsto qualche cambio in difesa con Juan Jesus al posto di Kim, con Mario Rui titolare, mentre è confermatissimo Alex Meret che sta disputando delle buone gare da inizio campionato. Cambio anche a centrocampo con una chance importante per Ndombele, che con ogni probabilità partirà titolare in Napoli-Spezia.

Napoli: la lista ufficiale dei convocati per lo Spezia