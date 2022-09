Napoli su Kepa e Navas? Meret si è sentito senza certezze. Novità per il rinnovo

“Poi, certificato l’addio di Ospina, è cominciata la trattativa per Kepa in prestito, quindi l’affondo per Navas, così Meret ha temuto di dover vivere l’ennesima stagione da alternativa (con Spalletti lo scorso anno appena sette presenze in campionato) e i discorsi per la firma si sono interrotti. Si possono riaprire presto ma bisognerà riparlarsi. Il Napoli si confronterà col suo agente, Pastorello, per ricominciare a dialogare, cercando di arrivare all’accordo definitivo e all’intesa sul prolungamento auspicato anche dallo stesso Meret a inizio mercato ma con la condizione di sentirsi protagonista”, si legge sul quotidiano.