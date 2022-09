Napoli, la barricata del Lecce ferma gli azzurri

Napoli-Lecce 1-1 al Maradona: vantaggio di Elmas, pari di Colombo, Meret para un rigore a chein

NAPOLI-LECCE. Succede tutto nel primo tempo al Maradona. Colombo sbaglia un rigore al 25′, il Napoli è spietato e trova il vantaggio con Elmas due minuti dopo prima che lo stesso Colombo, con un gran gol, firmi il definitivo 1-1. Nella ripresa si assiste all’assedio della squadra di Spalletti, ma Falcone non capitola. In ombra Osimhen e Raspadori.

NAPOLI-LECCE 1-1

Secondo pareggio di fila per il Napoli, fermato sull’1-1 dal Lecce al ‘Maradona’. Ad Elmas risponde Colombo con un eurogoal, che regala ai salentini un punto d’oro e rallenta ulteriormente la marcia degli azzurri dopo i due successi nelle prime due giornate.

Gli azzurri – rivoluzionati dal turnover di Spalletti (dentro Ostigard, Olivera, Ndombele, Raspadori ed Elmas) – nel primo tempo faticano a creare occasioni, ben contenuti dai salentini che di rimessa sanno far male al Napoli: a metà primo tempo Ndombele stende Di Francesco in area, dal dischetto Colombo prima segna ma poi – su ripetizione del penalty ordinata dall’arbitro Marcenaro – si fa parare il nuovo tentativo da Meret. Passa un minuto ed Elmas punisce in tap-in il Lecce, Colombo però ha voglia di rifarsi e alla mezz’ora gela il ‘Maradona’ con un sinistro da paura che si infila all’incrocio e vale l’1-1.

Nella ripresa il Napoli (Ndombele e Raspadori sostituiti all’intervallo) aumenta la pressione, ma continua a creare poco: le due chances più ghiotte capitano sulla testa di Osimhen (palla a lato), sul mancino fuori di un soffio di Politano e a Di Lorenzo, che trova la risposta di Falcone. L’assedio finale dei partenopei non produce grosse insidie per il Lecce, che non crolla e porta via il pari da Fuorigrotta.

TABELLINO

NAPOLI-LECCE 1-1

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 5,5, Ostigard 6,5, Kim 6, Olivera 6; Anguissa 6 (85′ Simeone sv), Ndombele 5 (46′ Lobotka 6); Politano 6 (71′ Lozano 6,5), Raspadori 5 (46′ Zielinski 6), Elmas 6 (56′ Kvaratskhelia 5,5); Osimhen 5. All. Spalletti.

LECCE (4-3-3) – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Askildsen (62′ Blin), Hjulmand, Helgason (46′ Gonzalez); Di Francesco (62′ Strefezza), Colombo, Banda (75′ Listkowski). All.: Baroni.ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova.GOL: 27′ Elmas (N), 31′ Colombo (L).

ASSIST: Politano (N, 1-0).

AMMONITI: Politano (N), Hjulmand, Colombo (L).

NOTE – Recupero 3’+7′. Al 25′ Meret (N) ha parato un rigore a Colombo (L).

NAPOLI-LECCE, LA MOVIOLA

Al 22′ succede praticamente di tutto: Di Francesco viene steso in area da Ndombele, Marcenaro decreta il rigore. Il direttore di gara, però, fa ripetere l’esecuzione (vincente) di Colombo dopo che l’attaccante leccese calcia dal dischetto senza attendere il fischio dell’arbitro: il secondo tentativo del 9 ospite, viene neutralizzato da Meret. Da rivedere la trattenuta in area su Osimhen, poteva starci il rigore per il Napoli.