Napoli-Lecce, la lista dei convocati di Spalletti. Assenti un calciatore in uscita e Demme

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la partita odierna contro il Lecce, valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023, in scena questa sera allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, con fischio di inizio previsto per le ore 20:45. Tutti presenti, fatta eccezione per Adam Ounas che è in uscita, oltre all’infortunato Diego Demme, n.d.r.).

LA LISTA DEI CONVOCATI

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni.