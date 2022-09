Napoli-Liverpool 4-1: gli azzurri travolgono i Reds

Il Napoli inaugura col botto il proprio cammino stagionale in Champions League: Liverpool travolto.

NAPOLI-LIVERPOOL, LA MOVIOLA

Al 4′ Milner colpisce col braccio largo il pallone sulla conclusione chirurgica disegnata da Zielinski: per Del Cerro Grande nessun dubbio, è rigore.

Al minuto 16, altro giro altra corsa: contatto in area Van Dijk-Osimhen, il nigeriano cade, l’arbitro prima fa proseguire ma poi – dopo check al VAR – assegna il penalty.

NAPOLI-LIVERPOOL, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-LIVERPOOL 4-1

MARCATORI: 5′ rig. Zielinski (N), 31′ Anguissa (N), 44′ Simeone (N), 47′ Zielinski (N), 49′ Luis Diaz (L)

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7, Kim 7, Olivera 6,5 (74′ Mario Rui 6); Anguissa 8, Lobotka 7, Zielinski 8 (74′ Elmas 6); Politano 6 (57′ Lozano 6), Osimhen 5,5 (41′ Simeone 7), Kvaratskhelia 6,5 (57′ Zerbin 6). All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5; Alexander-Arnold 5,5, Gomez 4 (46′ Matip 5), Van Dijk 4,5, Robertson 5; Elliot 5,5 (77′ Arthur 5), Fabinho 4,5, Milner 4 (62′ Thiago Alcantara 5,5); Salah 5 (63′ Diogo Jota 5), Firmino 5 (63′ Nunez 5,5), Luis Diaz 6,5. All. Klopp.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Ammoniti: Milner (L), Van Dijk (L), Rrahmani (N)

Espulsi: nessuno

Note: al 18′ Alisson (L) para un rigore ad Osimhen (N)

NAPOLI-LIVERPOOL 4-1

Gli azzurri chiudono il discorso nel primo tempo, a segno anche Simeone al debutto in Champions. Osimhen sbaglia un rigore. Liverpool irriconoscibile.

Il Napoli inaugura col botto il proprio cammino stagionale in Champions League: Liverpool travolto con uno spettacolare 4-1 nella prima giornata del Girone A, a coronamento di una prestazione super da parte della squadra di Spalletti.

Il primo tempo è un’onda azzurra: Osimhen dopo neanche un minuto salta Alisson in uscita e scheggia il palo da posizione defilata, al 4′ arriva il vantaggio firmato Zielinski dal dischetto per mani di Milner su conclusione del polacco. Poco dopo il quarto d’ora ancora un rigore per il Napoli, ma Osimhen – che si incarica dell’esecuzione, calcia centrale facendosi parare il tentativo da Alisson.

Il Napoli domina, Liverpool annichilito, poco pungente davanti e fermato anche da un ottimo Meret: Van Dijk salva sulla linea il tiro a porta vuota di Kvaratskhelia, poco più tardi è tempo di 2-0: uno-due Zielinski-Anguissa e goal del 99 di Spalletti.

In chiusura si frazione arriva anche la gioia per il ‘Cholito’ Simeone, appena subentrato all’infortunato Osimhen (stiramento): ‘Maradona’ in estasi. Nella ripresa è ancora un Napoli da Champions: Zielinski cala subito il poker, Luis Diaz accorcia le distanze, ma il Liverpool resta sbiadito e in difficoltà.

Diaz è l’unico a salvarsi, Meret risponde presente, Spalletti getta nella mischia anche Zerbin. Su Fuorigrotta la notte è più azzurra che mai: 4-1 a Klopp e prima europea da stropicciarsi gli occhi.