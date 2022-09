Napoli-Liverpool, biglietti in vendita: Prezzi e modalità di acquisto. Curve e distinti verso il sold out

Partita la vendita dei biglietti per Napoli-Liverpool. La Ssc Napoli ha reso noto i prezzi e le modalità di acquisto.

Napoli-Liverpool, biglietti in vendita da oggi. La sfida del 7 settembre al Maradona, sancisce l’esordio dei partenopei nella Champions League 2022-2023.

Gli azzurri di Luciano Spalletti giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona mercoledì 7 settembre alle ore 21:00.

Il club partenopeo ha reso noto i prezzi dei biglietti per la partita contro la squadra di Klopp, oltre che quelli dei mini-abbonamenti “Group Stage” per le tre gare della fase a gironi di Champions.

Il Napoli giocherà nel Girone oltre che con il Liverpool anche con i Glasgow Rangers e l’Ajax. In questa prima fase si giocheranno tre partite in casa e tre partite in trasferta.

NAPOLI-LIVERPOOL: IL PREZZO DEI BIGLIETTI

Per le tre partite casalinghe al ‘Maradona’, la Ssc Napoli permetterà ai propri tifosi di acquistare sia i biglietti per ogni singola partita, sia un pacchetto con una formula che prevede l’acquisizione di tre gare, a prezzo vantaggioso.

Quanto alla partita contro il Liverpool, la vendita libera dei biglietti inizia alle 15 di oggi venerdì 2 settembre, mentre dalle ore 12 di lunedì 5 settembre 2022 proseguirà la vendita libera e terminerà il diritto di prelazione sul posto per gli abbonati.

Per il singolo incontro Napoli-Liverpool di mercoledì 7 settembre, la vendita libera dei biglietti si è aperta alle 12:00 di oggi, con un occhio di riguardo agli abbonati.

Chi ha sottoscritto l’abbonamento per la stagione in corso entro il 31 agosto ha la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo. Dalle ore 12 di lunedì 5 settembre 2022 proseguirà invece la vendita libera e terminerà il diritto di prelazione sul posto per gli abbonati.

I prezzi dei biglietti di Napoli-Liverpool a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (Under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

I prezzi riservati agli abbonati 2022-23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00

COME ACQUISTARE I TAGLIANDI

Per acquistare i biglietti di Napoli-Liverpool, il club azzurro informa che sarà possibile farlo attraverso i punti vendita, non prima di collegarsi al sito ufficiale del Napoli alla sezione “stadio” oppure alla sezione “biglietti”. Si dovrà compilare il modulo di richiesta “(anagrafica) “Group Stage Uefa Champions League 2022-23”. Poi ci si recherà nei punti vendita autorizzati con la documentazione richiesta: fidelity card del Napoli, modulo di richiesta group stage Uefa Champions League 2022-23 (debitamente compilato e scaricato) e copia da consegnare del documento d’identità. In alternativa si possono acquistare i biglietti anche online. in questo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale alla sezione ‘stadio’ oppure alla sezione ‘biglietti’.

In queste prime ore i botteghini sono stati presi d’assalto, i biglietti più richiesti: Curve e distinti, che si avviano verso il sodl out.