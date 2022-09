Napoli-Liverpool: ci sarà anche Lavezzi al Maradona, diretta Prime Video

Ezequiel Lavezzi torna a Napoli lo farà da commentatore per Prime Video, insieme con Clarence Seedorf e Fabio Cannavaro. A coordinare il commento tecnico d’eccellenza ci sarà la giornalista Giulia Mizzoni, mentre la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Napoli-Liverpool sarà la grande esclusive di Prime Video per la prima giornata di Champions League, una diretta che sarà incorniciata da un pubblico caldissimo con il tutto esaurito allo stadio Maradona.

Attualmente ci sono pochissimi tagliandi ancora disponibili, ma anche quelli delle curve inferiori sono quasi sold-out. Il pubblico di Napoli ha voluto accogliere il ritorno del grande fascino della Champions League regalando emozioni fortissime ai calciatori in campo. Spalletti dovrà giocare contro Klopp che a Napoli non ha mai vinto. Il Liverpool ha cominciato non benissimo la nuova stagione di Europa League, ma la squadra inglese è fortissima ed ha giocatori che possono cambiare e accendere la partita in qualsiasi momento. Il tridente d’attacco formato da Salah, Nunez e Luis Diaz basta a spaventare qualsiasi difesa. Il Napoli comunque con Kim e Rrahamani sembra aver trovato un primo assetto importante in difesa, ma può vantare anche altri calciatori importanti che in questo momento stanno dando un grande contributo come Anguissa e Kvaratskhelia, ma alla fine sarà la forza del gruppo a fare la differenza.