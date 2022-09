Napoli-Liverpool con Mertens al Maradona, perché è possibile

Dries Mertens allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Liverpool è possibile. Il belga è sbarcato ieri con la famiglia all’aeroporto di Napoli-Capodichino. I tifosi hanno sognato di vedere Mertens allo stadio a tifare per la sua ex squadra, immerso in una cornice di pubblico fantastica, in cui ci saranno oltre 50 mila spettatori.

Mertens allo stadio per Napoli-Liverpool

Allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Liverpool ci saranno già due grandi ex d’eccezione, ma che non giocano più a calcio: Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro commentatori per Prime Video. La piattaforma di Amazon trasmetterà in diretta ed in esclusiva la partita tra Napoli e Liverpool. Ma lo sbarco di Mertens con Ciro Romeo e Kat induce a pensare che possa esserci speranza per salutare un altro grandissimo ex del Napoli, ovvero il bomber principe della squadra azzurra.

Mertens potrebbe essere allo stadio per Napoli-Liverpool, perché come fa sapere Manuel Guardasole il Galatasaray torna ad allenarsi solo giovedì pomeriggio alle 14.30. Il club di Mertens gioca con il Kasimpasa il giorno 11 settembre 2022.

Dunque il belga avrebbe tempo per godersi la sfida di Champions allo stadio Maradona per poi prendere un volo diretto per la Turchia e quindi scendere in campo per l’allenamento pomeridiano. Un ragionamento che avrebbe senso, perché Mertens è sbarcato solo nella serata di ieri a Napoli e di recente il belga aveva detto che appena avrebbe avuto un paio di giorni di tempo disponibili sarebbero tornato nel capoluogo partenopeo. La presenza di Mertens allo stadio Maradona accenderebbe sicuramente ancora di più i cuori dei tifosi azzurri, che continuano ad amare il giocatore che ha lasciato un ricordo indelebile.