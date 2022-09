Napoli-Liverpool, la lista dei convocati di Spalletti. Ecco la scelta su Osimhen

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera tra Napoli e Liverpool. Per il big match del girone A di Champions League, in programma alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, l’allenatore toscano ha inserito nella lista anche Victor Osimhen che non è al meglio in seguito ad un affaticamento muscolare. Diversi assenti per Jurgen Klopp che invece dovrà fare a meno del capitano Henderson e Keita ma ha pienamente recuperato Jota che ha avuto non pochi problemi ad inizio anno. Queste le scelte dei due tecnici in vista della super sfida, in un Maradona sold out, tra due compagini che vogliono vincere a tutti i costi e partire con i tre punti. Telecamere da tutto il Mondo assisteranno alla gara, con tanti ex calciatori che non vogliono perdersi lo spettacolo.

Nel comunicato di presentazione dei convocati, la SSC Napoli aggiunge che stamattina, nell’allenamento a Castel Volturniìo, la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e tiri in porta. Victor Osimhen ha svolto seduta in gruppo. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo.

La lista dei convocati del Napoli

Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

La lista dei convocati del Liverpool

Portieri: Alisson, Adrián, Davies

Difensori: Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Tsimikas, Phillips

Centrocampisti: Thiago Alcantara, Arthur, Elliott, Milner, Bajcetic, Fabinho