Napoli-Liverpool cresce l’attesa: il Maradona sarà una bolgia

Napoli-Liverpool è la prima sfida di Champions League della stagione 2022/23 della squadra di Luciano Spalletti. Una gara dal fascino estremo per segnare il ritorno nella più grande competizione per club a livello europeo per il Napoli.

Due stagioni senza l’urlo “The Champions” nel catino di Fuorigrotta, pieno in ogni ordine di posto. I tagliandi per Napoli-Liverpool sono stati polverizzati, con la vendita on line che ha fatto registrare ore di fila per entrare nel sistema di Ticket One. C’è una voglia incredibile di Champions League in casa azzurra ed i tifosi hanno risposto presente.

Cinquantamila spettatori per Napoli-Liverpool

Sarà tutto esaurito, resta ancora qualche biglietto per le sezioni inferiori delle curve, qualcosina in tribuna, ma alla fine sarà tutto venduto. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Le due squadre ci arrivano in modo diverso. Il Napoli di Spalletti ha vinto una bellissima gara con la Lazio, dominando nel senso di Kvaratskhelia e Kim, un’ottima reazione dopo i due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Lecce. Il Liverpool di Klopp è reduce dello scialbo pareggio con l’Everton ed un inizio di stagione non proprio brillante. Ma Klopp, che ha sempre perso a Napoli (gli scongiuri sono autorizzati ndr), ha una squadra fortissima. Ma la statistica va riportata Klopp a Napoli ha sempre perso come ricorda Corriere dello Sport, la prima nel 2013 con il Borussia Dortmund 2-1 per il Napoli con Higuain e Insigne. Poi nel 2018 sempre con Insigne al novantesimo, poi nel 2019 vinse il Napoli 2-0 con Mertens e Llorente.

Ma mercoledì sarà un’altra storia, Klopp ed il Liverpool vorranno vincere, ma di fronte troveranno un Napoli pronto a dare battaglia e sostenuto dalla forza di 50 mila spettatori.