Napoli-Liverpool, De Maggio: “Uomo partita, so già chi sarà”

Valter De Maggio giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli parla della sfida di questa sera con il Liverpool. Una gara dalle mille emozioni, con Spalletti che recupera Victor Osimhen regolarmente convocato e quasi sicuramente sarà titolare. Ma c’è anche uno stadio stracolmo in ogni ordine di posto, un’atmosfera incredibile che potrebbe accendersi ancora di più prima dell’inizio del match con la presenza di Mertens allo stadio Maradona.

“Credo che sarà veramente un bel match con il Napoli che si è sempre esaltata con Klopp ed il Liverpool, trovando anche la vittoria. Ho chiesto un po’ ai tifosi chi potesse essere il protagonista e mi sono stati fatti anche nomi a sorpresa, come ad esempio quello di Kim” dice De Maggio che aggiunge: “Io vince sono abbastanza sicuro di chi sarà l’uomo decisivo di Napoli-Liverpool. Secondo me Osimhen sarà l’hombre del partido. Il nigeriano ha recupero e non ho dubbi sul fatto che voglia mangiarsi il prato dello stadio Maradona. Il Liverpool deve fare attenzione a questo ragazzo che ha una grandissima fame e vuole dimostrare di essere pronto per giocare in un grande palcoscenico come quello della Champions League“. Per chi non sarà allo stadio potrà vivere le emozioni di Napoli-Liverpool su Amazon Prime Video che avrà tra i commentatori anche due grandi ex come Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro.