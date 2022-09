Napoli-Liverpool il Maradona quasi sold out: C’è una piccolissima disponibilità. I dettagli

Il Maradona non è ancora sold out per Napoli-Liverpool, c’è una piccolissima disponibilità anche nei vari settori.

Napoli-Liverpool, il Maradona verso il sold out. Ne ha parlato il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

VENDITA BIGLIETTI – “Il Maradona non è ancora sold out per Napoli-Liverpool, c’è una piccolissima disponibilità anche nei vari settori. Soprattutto nelle curve inferiori. Contiamo di terminare tutto entro le prossime ore“.

MINI ABBONAMENTI – “I mini abbonamenti Champions? Non c’è stata una vera e propria corsa, ma la vendita procede spedita. Mi aspettavo qualcosa in più dalla prelazione riservata dagli abbonati e mi ha sorpreso. La vendita libera, però, sta andando bene“.

LA CHAMPIONS – “Ritrovare la Champions League per il Napoli è un grandissimo traguardo. Gli azzurri giocano come nessuno in Serie A e la gara è affascinante e non poteva mancare l’abbraccio del pubblico. La partecipazione dei napoletani è già molto superiore rispetto a quello dello scorso anno, a parità di capienza, sia chiaro. Napoli sta dando una risposta fortissima e si sta nuovamente avvicinando alla squadra, come registriamo anche su TicketOne. Un plauso va al lavoro della società, c’è da essere felici e contenti. Speriamo che questo trend continui, perché fa bene in primis alla città di Napoli: gli spalti pieni sono un altro spettacolo“.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LIVERPOOL

Napoli alla prima di Champions con l’abito fin qui migliore: Meret tra i pali nel 4-3-3, Rrahmani-Kim a blindare la difesa, capitan Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, tridente con Politano, Osimhen (noie muscolari post-Lazio non dovrebbero precluderne l’impiego) e Kvaratskhelia. Lozano, reduce dal colpo subito a Roma, è in dubbio.

Liverpool con Salah, Darwin Nunez e Luis Diaz in attacco, Elliott e Milner ai fianchi di Fabinho in mediana, difesa intoccabile con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson a protezione di Alisson.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.