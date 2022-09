Napoli-Liverpool: Osimhen spaventa Spalletti, cosa filtra da Castel Volturno

L’infortunio di Victor Osimhen tiene in ansia Luciano Spalletti che rischia di perdere il suo attaccante per Napoli-Liverpool di Champions League. L’attaccante nigeriano come ha fatto sapere il Napoli in un comunicato ufficiale ha avuto un risentimento all’adduttore destro. L’infortunio non è grave, se la partita si fosse giocata sabato l’allarme quasi non ci sarebbe nemmeno stato. Ma Napoli-Liverpool si gioca mercoledì 7 settembre ed allora tutto cambia.

Osimhen vuole Napoli-Liverpool

Corriere dello Sport fa sapere che il nigeriano nella giornata di ieri ha svolto solo lavoro personalizzato e non si è allenato con i compagni. Osimhen vuole giocare Napoli-Liverpool, ma dovrà fare i conti con il parare dei medici e con il suo corpo. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Un piccolo risentimento al’’adduttore sinistro, per la precisione, che sebbene di per sé non sia eccessivamente preoccupante ha inevitabilmente agitato la preparazione del debutto con i Reds: il tempo a disposizione per smaltirlo è davvero esiguo, questione di ore, ma Osi ha una volontà straordinaria e un carattere indomito e l’idea che farà davvero di tutto per rendersi disponibile non ha bisogno di conferme pratiche. Accadrà, si: Victor ci proverà fino all’ultimo istante utile. Non resta che attendere la seduta di allenamento in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno e poi carpire le sensazioni dello staff medico e tecnico. Spalletti analizzerà se puntare su di lui oppure optare per una soluzione alternativa. La prima e più gettonata: Raspadori centravanti. La seconda: Simeone”.