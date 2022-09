Napoli-Liverpool: le formazioni ufficiali, Osimhen titolare. Sorpresa in difesa

Napoli-Liverpool le formazioni ufficiali della prima sfida del Girone A di Champions League. Luciano Spalletti recupera e non rinuncia a Victor Osimhen che sarà l’attaccante centrale del suo 4-3-3. Jurgen Klopp rinuncia a Darwin Nunez in attacco.

Per il resto tutte confermate le formazioni della vigilia tranne Mario Rui al suo posto Olivera, con Spalletti che punta in questo momento sugli uomini più in forma lasciando in panchina comunque calciatori importanti come Raspadori, Ndombele e Mario Rui pronti ad entrare a partita in corso, così come Simeone.

Napoli-Liverpool: le scelte degli allenatori

Nel Napoli si va avanti con Meret in porta nonostante Sirigu sia l’uomo con più presenze in Champions League di tutta la rosa. Capitan Di Lorenzo agirà sulla destra, con Rrahmani e Kim centrali e Mario Rui a sinistra. A centrocampo il terzetto che dà più fiducia in questo momento con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano è titolare al posto di Lozano, con Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen; Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Nel Liverpool Klopp deve fare a meno di Henderson e Thiago Alcantara, sceglie Robertson al posto di Tsikimas e lancia Firmino come attaccante centrale. Gli inglesi vogliono cominciare al meglio in Champions League dopo un avvio non proprio eccellente in Premier League. Il tridente sarà completato da Diaz e Salah.

Liverpool 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz. Allenatore Klopp.

Napoli-Liverpool: dove vederla in tv e streaming

Il match dello stadio Diego Armando Maradona prenderà il via alle ore 21.00. Prime Video trasmetterà in esclusiva Napoli-Liverpool con un ampio prepartita. La partita potrà essere vista attraverso l’applicazione Prime Video disponibile per smart tv e smartphone, ma anche attraverso pc, tablet e console.

Il telecronista di Napoli-Liverpool sarà Sandro Piccinini, mentre tra i commentatori della partita ci saranno Ezequeiel Lavezzi, Fabio Cannavaro e Clarence Seedorf.