Napoli-Liverpool: le probabili formazioni, i dubbi di Spalletti e Klopp

Napoli-Liverpool le ultime novità sulle probabili formazioni delle squadre che si affrontano stasera alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. La prima giornata del Gruppo A di Champions League della stagione 2022/23 si apre con il botto per il Napoli che dovrà affrontare la formazione di Jurgen Klopp. In termini di esperienza in Champions League non c’è storia, lo dicono le statistiche. Ma gli azzurri avranno l’entusiasmo, la voglia di fare e la spinta del Maradona dargli sostegno, magari con un tifoso d’eccellenza in più tra il pubblico come Dries Mertens.

Napoli: dubbi Osimhen e Lozano col Liverpool

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport attualmente sia Spalletti che Klopp hanno due dubbi di formazione. Partiamo con la squadra inglese. Klopp deve decidere se schierare Robertson o Tsimikas come esterno mancino in difesa, con il primo in vantaggio sul giocatore greco che è stato anche in orbita Napoli. In attacco ballottaggio tra Firmino e Darwin Nunez con il brasiliano in vantaggio.

Nel Napoli c’è il dubbio Osimhen per Spalletti. Il nigeriano è reduce da un piccolo problema muscolare con la Lazio, ma vuole assolutamente giocare titolare, oggi test decisivo. Nel caso dovesse farcela sono pronti Simeone e Raspadori. Altro dubbio sempre in attacco con Lozano che ha subito un trauma alla testa sempre con la Lazio. Il messicano sta bene, ma Politano è in vantaggio per una maglia da titolare, anche perché il giocatore italiano ha fatto vedere delle ottime cose nell’ultima trasferta di Serie A della squadra partenopea.