Napoli-Liverpool, il bellissimo gesto del Maradona passato inosservato

Il Napoli batte il Liverpool 4-1, il Maradona protagonista in positivo non solo per l’urlo The Champions, ma anche per l’atteggiamento dei tifosi azzurri.

Il Napoli inaugura con un poker il proprio cammino stagionale in Champions League: Liverpool travolto con uno spettacolare 4-1 nella prima giornata del Girone A. Coronamento di una prestazione super da parte della squadra di Spalletti.

Una notte storica per i tifosi azzurri e con l’urlo di Fuorigrotta che al coro ‘The Champions’ ha toccato un livello di decibel pari a 133. Cioè, lo stesso rumore che produce un aereo in fase di decollo: è un dato incredibile. Il senso è identico, quello di un gruppo di ragazzi che ha dato la sensazione di aver preso finalmente il volo verso l’universo Champions. Nonostante fossero in 10 a non aver giocato mai nemmeno un minuto in questa competizione.

Il Maradona è stato il dodicesimo uomo in campo, non solo per l’urlo The Champions ma anche per i cori e il sostegno agli azzurri. Dalla sfida spunta un dato positivo per l’impianto di Fuorigrotta, passato totalmente inosservato.

Allo stadio dedicato al Dio del Calcio non è stato cantato un solo coro contro le altre squadre. Napoli era solo per il Napoli.

Diversamente altre tifoserie, anche in Europa, invece di incitare i propri idoli hanno preferito offendere Napoli e i napoletani. I cori contro la nostra città sono diventate vere e proprie Hit per molti sfigati, al punto che “Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta” il coro vergognoso sbarca su Spotify con un remix firmato da Ultra United. Ma non solo, lo stesso coro si può anche trovare su Alexa e You tube.

Intanto il Maradona si gode i suoi eroi. Il tifo vero abita a Napoli. Peccato che anche questa volta la stampa nazionale, sempre pronta ad attenzionare ogni evento negativo su Napoli, non abbia preso proprio il Maradona come modello del tifo vero e della lealtà sportiva.

Immaginiamo che per qualche solone gli attacchi di bile devono essere stati insopportabili. Al punto di puntare il dito sul prato del Maradona, in condizioni perfette, pur di muovere una critica al Napoli.

I CIVILI INGLESI ARRESTATI A NAPOLI

Mentre il Liverpool metteva in guardia i proprim tifosi sui pericoli di Napoli, quelli che hanno creato problemi sono stati proprio i fans del gruppo di Klopp. Prima della gara due tifosi inglesi che ieri sera, poco prima dell’inizio dell’incontro di Champions League tra Napoli e Liverpool, si sono presentati ai varchi del settore della curva A dello stadio “Diego Armando Maradona”, riservata ai tifosi azzurri, pretendendo di accedervi sebbene avessero un biglietto per il settore ospiti.

I due tifosi del Liverpool hanno avuto un comportamento violento, nei confronti del personale presente, aggredendo fisicamente due poliziotti intervenuti per placarli.