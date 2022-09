Napoli-Liverpool, Mertens al Maradona. La foto con il piccolo Ciro diventa virale

Dries Mertens potrebbe essere al Maradona per assistere a Napoli-Liverpool. La foto con il piccolo Ciro fa il giro del web.

“Good morning Napoli” cosi la signora Mertens ha salutato la città partenopea, il messaggio accompagnato ad una bellissima foto che ritrare Dries Mertens e il Piccolo ciro mentre ammirano la città da Posillipo.

Un’immagine bellissima che è immediatamente diventata virale e che testimonia ancora una volta il grande amore del belga per la città partenopea.

NAPOLI-LIVERPOOL, MERTENS AL MARADONA?

Mertens potrebbe tornare per la prima volta da ex a Fuorigrotta stasera, una suggestione motivata dal fatto che è rientrato in città con sua moglie Kat.

Il belga potrebbe ricevere il trubuto del Maradona, quello che è mancato durante tutta l’estate quando il futuro del belga eè stato in bilico fino alla fine.

Domani la famiglia mertens farà ritorno in Turchia.