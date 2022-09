Napoli-Liverpool: Osimhen test decisivo, vuole giocare. Due alternative per Spalletti

Victor Osimhen sta bene e vuole giocare Napoli-Liverpool, oggi test decisivo ma il giocatore è a riposo da tre giorni. Medici e allenatore oggi faranno un test decisivo per capire se il nigeriano può scendere in campo dal primo minuto. La volontà di Osimhen è chiara vuole essere titolare in Champions League col Napoli e farà di tutto per farlo, ma ovviamente non si può rischiare un infortunio grave, ecco perché resta ancora un grado di incertezza da valutare, che resterà fino al pomeriggio almeno.

Osimhen vuole Napoli-Liverpool

Il Mattino descrive la voglia del giocatore di scendere in campo: “Proverà fino all’ultimo secondo a convincere Spalletti e i medici che quel fastidio all’adduttore è assolutamente sopportabile e che lui è pronto a tutto pur di non rinviare il suo ritorno in Champions. Sono tre anni e mezzo che attende, da quel Lille-Ajax del 27 novembre del 2019. Ha anche segnato due reti in quella fase a gironi. «Proveremo stamane e poi decidiamo». Tutto è stato fatto perché lui ci sia: riposa da tre giorni praticamente, e i test hanno escluso che si tratti di una lesione. Solo un affaticamento muscolare“.

Ovviamente lo staff tecnico si sta organizzando anche qualora Osimhen non dovesse farcela per Napoli-Liverpool. Luciano Spalletti ha previsto due soluzioni, una è quella che porta a Giacomo Raspadori falso nove, l’altra è quella che darebbe una maglia da titolare a Giovanni Simeone. Visto il poco tempo a disposizione, è molto più probabile che Spalletti punti sull’argentino, qualora non dovesse riuscire a recuperare Victor Osimhen. Ma attualmente le quotazioni del nigeriano sono in netto rialzo e c’è fiducia. Molto dipende anche dalla volontà dell’attaccante, deciso a non perdersi il suo ritorno in Champions League dopo una lunga attesa.